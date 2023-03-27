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Житель Башкирии из-за денег разбил пенсионерке голову стеклянной бутылкой

Житель Башкирии из-за денег разбил пенсионерке голову стеклянной бутылкой

15:52, 27 мар 2023

Жителя г. Бирск осудили за разбойное нападение на 83-летнюю женщину.

В августе прошлого года злоумышленник проник на веранду частного дома пожилой женщины. Потребовав от нее наличность, он нанес ей несколько ударов по голове стеклянной бутылкой. Но старушка не думала так быстро сдаваться, начала громко кричать и спугнула незваного гостя. Пенсионерку доставили в больницу. Ей диагностировали травму головы средней тяжести.



По информации пресс-центра региональной прокуратуры, грабителя задержали в день преступления. Решением суда он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash.ru
Теги: Бирский район Бирск происшествия Бирск ограбление суд
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