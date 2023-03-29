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Жительница Уфы на складе Wildberries заразилась мышиной лихорадкой - СМИ

Жительница Уфы на складе Wildberries заразилась мышиной лихорадкой - СМИ

16:08, 29 мар 2023

Сотрудница склада маркетплейса Wildberries в г. Уфа подхватила мышиную лихорадку. Информацию об этом передал в среду, 29 марта, Telegram-канал SHOT.

Согласно их информации, молодая жительница Уфы Камила Латыпова заразилась от мышей, бегавших по складу. 23-летняя сотрудница рассказала, что грызунов заметили даже внутри товаров. Администрация якобы не приняла никаких мер по уничтожению опасных животных.

В результате болезни Камила на время потеряла зрение, перестали работать почки, из-за чего ее пришлось госпитализировать на десять дней. По словам все того же издания SHOT, компания Wildberries не предприняла никаких действий. Девушка поделилась своей историей в социальных сетях. После чего ее тут же уволили. Выяснилось также, что Камила беременна и после этого случая она не может работать.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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