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Ни в коем случае не платите картой: клиентов Wildberries и Ozon ждут серьезные риски

Ни в коем случае не платите картой: клиентов Wildberries и Ozon ждут серьезные риски

В последнее время онлайн-шопинг набирает все большую популярность среди россиян. Многие предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах вроде Wildberries и Ozon из-за удобства и широкого ассортимента. Однако вместе с ростом онлайн-торговли появляются и новые угрозы, связанные с безопасностью личных данных и финансовой информации покупателей.

Эксперты в сфере кибербезопасности обращают внимание на риски, которые несет привязка банковских карт к личным кабинетам интернет-магазинов. Даже после того, как карта отвязана от профиля, ее данные могут оставаться доступными для маркетплейса. Уже появляются сообщения о несанкционированных списаниях с карт пользователей, которые якобы отвязали их от своих аккаунтов.

В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют не использовать основную банковскую карту при оплате онлайн-покупок. Лучше завести отдельную карту с минимальным остатком для таких целей. Это позволит снизить риски незаконного доступа к вашим финансам и защитить основной счет.

Кроме того, при онлайн-шопинге важно регулярно отслеживать операции по картам и незамедлительно сообщать банку о подозрительной активности. Также стоит тщательно изучить политику конфиденциальности магазина и его репутацию, прежде чем предоставлять личную информацию. Соблюдение мер предосторожности поможет сделать онлайн-шопинг более безопасным.

Изображение от Freepik

Даже не думайте там брать: покупателей Wildberries, Ozon и AliExpress предупредил Росконтроль

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Даже не думайте там брать: покупателей Wildberries, Ozon и AliExpress предупредил Росконтроль
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы онлайн-покупки
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