В Уфе полицейского обнаружили мертвым на рабочем месте

14:43, 03 апр 2023

В Уфе 37-летний полицейский скончался на рабочем месте – в третьем участковом пункте Демского района. Покойный был ветераном боевых действий, а также имел награды и знаки отличия. У него остались супруга и двое детей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.







Пресс-служба МВД Башкирии подтвердила гибель сотрудника. Его тело было обнаружено вчера вечером, 2 апреля. Сейчас для установления всех обстоятельств случившегося проводится служебная проверка. В ведомстве добавили, что у погибший был участником «бытового конфликта».



Звали мужчину Мурфаиз Б. По данным Дёмской администрации, мужчина родился в селе Галиахметово Хайбуллинского района. Сам он рассказывал, что с самого детства мечтал стать полицейским, защищать людей, помогать им и охранять порядок. Учился Мурфаиз на юрфаке БашГУ. В 2007 году он устроился работать в РОВД по Советскому району Уфы, а в 2016 году стал участковым в отделе полиции № 11 Дёмского района.





— На моем участке есть категория граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Стараюсь найти время, провести беседу с ними, предупредить, чтобы граждане не нарушали закон. Некоторые задумываются и берутся за ум, освобождаются от вредных привычек и находят работу, — рассказывал Мурфаиз.



Кроме того, Мурфаиз Б. участвовал в военных действиях в Чечне. Его также награждали медалью «100 лет образования Республики Башкортостан» за профессиональный вклад. У него остались жена и двое детей. При жизни участковый упоминал, что супруга относится к его работе с пониманием.

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Фото: Дёмский район Уфы / vk.com, «Яндекс.Карты»