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Жительница уфы обвинила жену бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» в избиении 6-летнего мальчика

Жительница уфы обвинила жену бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» в избиении 6-летнего мальчика

10:41, 11 апр 2023

В одном из ресторанов Уфы подрались две женщины, в конфликт оказались втянуты и их дети. Обе дамы и шестилетний ребенок получили направление на судебно-медицинскую экспертизу. О происшествии сообщила сегодня, 11 апреля, пресс-служба МВД Башкирии.



— В отдел полиции № 4 (на ул. Карла Маркса, 51/1, Ленинский район Уфы. — Прим. ред.) обратилась горожанка с сообщением, что ее 6-летнего сына избила знакомая, — прокомментировали в ведомстве. — Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным издания Mash Batash, одна из женщин — супруга хоккеиста Константина Макарова Елена Макарова — это ее обвинила в избиении ребенка подруга. Сама Макарова уверяет, что только разнимала детей, которые вступили в схватку, глядя на своих сцепившихся матерей. Якобы она сама получила сотрясение мозга. Заявление написали друг на друга обе женщины.


Издание также опубликовало видео, снятое в отделении полиции.

— Она меня душила и била шапкой, она меня держала за капюшон и била, — поведал мальчик на видеозаписи.

У ребенка до крови расцарапана шея, он уверяет, что это сделала женщина.

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Автор: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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