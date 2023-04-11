Жительница уфы обвинила жену бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» в избиении 6-летнего мальчика

10:41, 11 апр 2023

В одном из ресторанов Уфы подрались две женщины, в конфликт оказались втянуты и их дети. Обе дамы и шестилетний ребенок получили направление на судебно-медицинскую экспертизу. О происшествии сообщила сегодня, 11 апреля, пресс-служба МВД Башкирии.







— В отдел полиции № 4 (на ул. Карла Маркса, 51/1, Ленинский район Уфы. — Прим. ред.) обратилась горожанка с сообщением, что ее 6-летнего сына избила знакомая, — прокомментировали в ведомстве. — Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По данным издания Mash Batash, одна из женщин — супруга хоккеиста Константина Макарова Елена Макарова — это ее обвинила в избиении ребенка подруга. Сама Макарова уверяет, что только разнимала детей, которые вступили в схватку, глядя на своих сцепившихся матерей. Якобы она сама получила сотрясение мозга. Заявление написали друг на друга обе женщины.





Издание также опубликовало видео, снятое в отделении полиции.



— Она меня душила и била шапкой, она меня держала за капюшон и била, — поведал мальчик на видеозаписи.



У ребенка до крови расцарапана шея, он уверяет, что это сделала женщина.

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Фото: скриншот видео