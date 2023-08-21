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Супруга экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» подралась с соседкой (видео)

Супруга экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» подралась с соседкой (видео)

16:22, 21 авг 2023

Супруга бывшего хоккеиста команды «Салават Юлаев» Константина Макарова раскрыла дополнительные детали выяснения отношений с соседкой. По словам женщины, та напала на нее в холле многоквартирного дома.

— Она хватает меня и тянет к углу, где нет камеры. Она меня душит, у неё сила, как у буйвола. Просто кошмар. Она хватает меня, консьерж говорит: «Отпустите! », она отпускает и начинается избиение. Она била меня головой об камень, всем весом села мне на грудь. Давила, душила, на голове скакала коленом. Полиция приехала через шесть часов — рассказала журналистам издания «Честно говоря» Елена Макарова.

Макарова заявила, что после инцидента ей был нанесен вред здоровью средней степени тяжести.

Их ссора длится уже почти полгода: весной Елена и ее соседка встретились в одном из ресторанов Уфы. Противоположная сторона сообщила, что Макарова избила ее ребенка. Сама Елена утверждает, что она только разнимала драку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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