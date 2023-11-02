В Башкирии пропала 13-летняя Елена Панина из Нефтекамска

14:52, 02 ноя 2023

В одном из крупных городов Башкортостана - Нефтекамске - полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку по имени Елена Панина. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила информационная служба городского ОМВД.

Подросток пропала без вести накануне, 1 ноября. Примерно в 12 часов 45 минут Елена вышла из дома и уже вторые сутки ее местонахождение неизвестно родным и полицейским. В момент исчезновения на девушке была надета бежевая шапка, черная куртка, синие джинсы и белые кроссовки.

Сотрудники правоохранительных органов Нефтекамска обращаются ко всем жителям с просьбой о помощи. Если кто-либо располагает информацией о возможном местонахождении Елены Паниной, полиция призывает незамедлительно сообщить об этом по телефонам дежурной части 02, 2-29-02 или по номеру мобильного +7 (917) 761-07-64.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети