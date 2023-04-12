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В Башкирии в квартире жилого дома обрушился потолок

В Башкирии в квартире жилого дома обрушился потолок

13:32, 12 апр 2023

В городе Стерлитамак в одном из жилых домов обрушился потолок. Приводим информацию об инциденте.

Жительница города разместила в социальных сетях видео из собственной квартиры в доме, распложенном по ул. Железнодорожной.

- Только что обрушился потолок. Дождались! - прокомментировала происходящее горожанка.



По предварительной информации, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

По данным портала "Дом.Минжкх", дом был возведен в 1957 году, имеет деревянные перекрытия и не считается аварийным. Местные жильцы утверждают, что здание уже старое и подлежит сносу.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в башкирском городе Стерлитамак местная жительница выталкивала прохожих на дорогу под машины. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке
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