В Башкирии в квартире жилого дома обрушился потолок

13:32, 12 апр 2023

В городе Стерлитамак в одном из жилых домов обрушился потолок. Приводим информацию об инциденте.



Жительница города разместила в социальных сетях видео из собственной квартиры в доме, распложенном по ул. Железнодорожной.



- Только что обрушился потолок. Дождались! - прокомментировала происходящее горожанка.







По предварительной информации, в результате происшествия никто из людей не пострадал.



По данным портала "Дом.Минжкх", дом был возведен в 1957 году, имеет деревянные перекрытия и не считается аварийным. Местные жильцы утверждают, что здание уже старое и подлежит сносу.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в башкирском городе Стерлитамак местная жительница выталкивала прохожих на дорогу под машины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео