В Башкирии в квартире жилого дома обрушился потолок
13:32, 12 апр 2023
В городе Стерлитамак в одном из жилых домов обрушился потолок. Приводим информацию об инциденте.
Жительница города разместила в социальных сетях видео из собственной квартиры в доме, распложенном по ул. Железнодорожной.
- Только что обрушился потолок. Дождались! - прокомментировала происходящее горожанка.
По предварительной информации, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
По данным портала "Дом.Минжкх", дом был возведен в 1957 году, имеет деревянные перекрытия и не считается аварийным. Местные жильцы утверждают, что здание уже старое и подлежит сносу.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в башкирском городе Стерлитамак местная жительница выталкивала прохожих на дорогу под машины.
Читайте также:В Уфе в школьной столовой обрушился потолок
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе в школьной столовой обрушился потолок
Образование в Башкирии
В школе Стерлитамака, где обрушился потолок, снесли спортзал
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе в одной из школ обрушился потолок
Человек и закон в Башкирии
В Абзелиловском районе по факту обрушения потолка в школе возбудили уголовное дело