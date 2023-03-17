В Уфе в школьной столовой обрушился потолок

14:00, 17 мар 2023

В столовой школы №100 Советского района города Уфа обрушился потолок. Информацию об этом передала пресс-служба прокуратуры Башкирии.







Происшествие случилось в посудомоечном помещении столовой, с потолка упала облицовка. К счастью, в результате инцидента не пострадали ни ученики, ни учителя, ни сотрудники столовой. В настоящее время в школе организовано привозное питание.



— Текущий ремонт кровли над столовой и помещений столовой будет проведен при наступлении благоприятных погодных условий, — рассказали в мэрии.





Прокуратурой была организована проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, органов исполнительной власти, а также надзорных органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, безопасных для их жизни и здоровья. По ее результатам, при наличии оснований, будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

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Фото: скриншот видео