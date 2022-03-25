В Башкирии в школьной столовой отравились более 60 детей

13:34, 25 мар 2022

В средней школе №1 села Киргиз-Мияки произошло массовое отравление. Как сообщила сегодня, 25 марта, прокуратура Башкирии пострадали более 60 детей, возбуждено уголовное дело.



По данным ведомства, ученики почувствовали недомогание после посещения школьной столовой.







— В результате 2 ребенка госпитализированы, 60 детей после оказания медицинской помощи отпущены домой, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное и стабильное, — рассказали правоохранители.



Организуют питание в учреждении комбинат «Миякинский». Согласно базе данных «Контур. Фокус», в 2022 году компания заключила пухлый портфель контрактов на обслуживание ряда учреждений в Миякинском районе — в частности, в сельских школах Сафарова, Маякитамака, Каран-Кункаса, Ильчигулово, Качеганова, Уязыбашево и многих других. Также ООО организует питание в детских садах Киргиз-Мияки №2, 3, 4 и 5. Сумма договора со школой, где случилось отравление, составила 36 миллионов рублей, а со 2-ой — 15 миллионов рублей.





Директор школы №1 Радик Якупов подтвердил, что их обслуживает ООО «Миякинской», по сказал, что ничего конкретного прокомментировать пока не может.



— Идет расследование, я сейчас общаюсь с прокуратурой, — сказал педагог.



В надзорном ведомстве же добавили, что после проверки будет дана оценка действиям сотрудников школы и работникам предприятия, которое организовала питание. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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