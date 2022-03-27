В Башкирии выяснили причину массового отравления детей в школьной столовой

13:58, 27 мар 2022

Дети обратились за медицинской помощью после обеда в столовой учебного заведения. Они с легкой и средней тяжестью заболевания находятся под наблюдением врачей.







По информации Роспотребнадзора в РБ, на 27 марта новых случаев острой кишечной инфекции в райцентре Миякинского района не зафиксировано. Как выяснилось в ходе проверки, причиной заболевания стал коронавирус.



С 24 марта деятельность школы, аутсорсинга школьного питания и поставка продуктов приостановлены. Материалы административного дела направлены в Стерлибашевский межрайонный суд.



Предположительно, что возбудителем инфекции стал работник пищеблока.





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