В Башкирии выяснили причину массового отравления детей в школьной столовой
13:58, 27 мар 2022
Дети обратились за медицинской помощью после обеда в столовой учебного заведения. Они с легкой и средней тяжестью заболевания находятся под наблюдением врачей.
По информации Роспотребнадзора в РБ, на 27 марта новых случаев острой кишечной инфекции в райцентре Миякинского района не зафиксировано. Как выяснилось в ходе проверки, причиной заболевания стал коронавирус.
С 24 марта деятельность школы, аутсорсинга школьного питания и поставка продуктов приостановлены. Материалы административного дела направлены в Стерлибашевский межрайонный суд.
Предположительно, что возбудителем инфекции стал работник пищеблока.