Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии женщина семь дней держала в заложниках свою подругу

В Башкирии женщина семь дней держала в заложниках свою подругу

10:23, 14 апр 2023

В Башкортостане женщина похитила подругу, оформившую для нее кредит на автомобиль.



Две тридцатилетние женщины 3 года назад познакомились в городе Стерлитамак. Летом 2022 года одна из них задумала приобрести иномарку Хендэ Солярис и подбила подружку взять кредит на свое имя. Однако через несколько месяцев хитрая владелица нового автомобиля прекратила вносить платежи и всячески скрывалась.


Кинутая на деньги женщина обратилась с заявлением в полицию. Это не понравилось ушлой мошеннице, и та решила выкрасть заявительницу. Затолкав ошарашенную подругу в новый Солярис, она привезла ее в свой дом, где продержала неделю, требуя отозвать заявление.

Спустя 7 дней жертве каким-то образом удалось сбежать.

Похитительницу задержали. Сейчас полиция разбирается в особенностях женской дружбы и взятого кредита.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия
Читайте также

В Бирском районе Башкирии женщина взяла в заложники подругу
Человек и закон в Башкирии
В Бирском районе Башкирии женщина взяла в заложники подругу
Жительница Мелеуза оформила кредит на свою покойную мать
Человек и закон в Башкирии
Жительница Мелеуза оформила кредит на свою покойную мать
Заступилась за подругу: в Башкирии женщина воткнула нож в спину младшему брату
Происшествия в Башкирии
Заступилась за подругу: в Башкирии женщина воткнула нож в спину младшему брату
В Башкирии жильцы дома обнаружили в соседней квартире окровавленную женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии жильцы дома обнаружили в соседней квартире окровавленную женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: