В Башкирии женщина семь дней держала в заложниках свою подругу

10:23, 14 апр 2023

В Башкортостане женщина похитила подругу, оформившую для нее кредит на автомобиль.







Две тридцатилетние женщины 3 года назад познакомились в городе Стерлитамак. Летом 2022 года одна из них задумала приобрести иномарку Хендэ Солярис и подбила подружку взять кредит на свое имя. Однако через несколько месяцев хитрая владелица нового автомобиля прекратила вносить платежи и всячески скрывалась.





Кинутая на деньги женщина обратилась с заявлением в полицию. Это не понравилось ушлой мошеннице, и та решила выкрасть заявительницу. Затолкав ошарашенную подругу в новый Солярис, она привезла ее в свой дом, где продержала неделю, требуя отозвать заявление.



Спустя 7 дней жертве каким-то образом удалось сбежать.



Похитительницу задержали. Сейчас полиция разбирается в особенностях женской дружбы и взятого кредита.

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Автор: Семен Подгорный