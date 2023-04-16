Житель Башкирии до смерти зарубил лопатой собаку популярной блогерши
16:34, 16 апр 2023
Житель Иглинского района Башкортостана забил лопатой собаку породы хаски блогерши Валерии Васильевой (pumpl). Информацию о бесчеловечном поступке передал Telegram-канал «Честно говоря».
Животное находилось в вольере и каким-то образом оказалась в соседском дворе. По рассказам хозяина, собака начала гнаться за курами и ему это не понравилось. Взяв лопату, он забил пса до смерти. По результатам экспертизы, хаски скончалась от множественных рубленных ран.
Хозяйка убитого животного намерена засудить соседа, который так и не извинился и не желает ничего компенсировать.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин из Телеграм-канала "Честно говоря"
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