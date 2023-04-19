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В Башкирии водитель гужевой повозки пострадал в ДТП с иномаркой

В Башкирии водитель гужевой повозки пострадал в ДТП с иномаркой

09:54, 19 апр 2023

Накануне в Белебеевском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гужевой повозки. Информацию об этом передал на своей личной страничке в социальных сетях руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.



По автодороге Белебей - Аксаково - Аксеново ехал автомобиль Фольксваген Тигуан, которым управлял 23-летний молодой человек. В районе 25-го километра, выезжая со второстепенной дороги, с иномаркой повстречалась гужевая повозка. Лошадью управлял пятидесятилетний местный житель. В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в районную больницу.

Лошадь в повозке не пострадала. Разбирательством ДТП занимаются инспекторы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белебеевский район происшествия ДТП
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