В Башкирии водитель гужевой повозки пострадал в ДТП с иномаркой

09:54, 19 апр 2023

Накануне в Белебеевском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гужевой повозки. Информацию об этом передал на своей личной страничке в социальных сетях руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.







По автодороге Белебей - Аксаково - Аксеново ехал автомобиль Фольксваген Тигуан, которым управлял 23-летний молодой человек. В районе 25-го километра, выезжая со второстепенной дороги, с иномаркой повстречалась гужевая повозка. Лошадью управлял пятидесятилетний местный житель. В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в районную больницу.



Лошадь в повозке не пострадала. Разбирательством ДТП занимаются инспекторы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии