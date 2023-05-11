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В Оренбургской области житель Башкирии убил мужчину из Татарстана

В Оренбургской области житель Башкирии убил мужчину из Татарстана

14:59, 11 май 2023

Пресс-центр Следкома Оренбургской области сообщил о трагическом инциденте, произошедшем на территории Ивановского сельсовета.

В ночь на 7 мая тело местного жителя с резаными ранами на шее было найдено недалеко от ЖК «Приуралье» по улице Лесозащитной.



По версии следствия, житель Башкирии 44 лет в тот же день убил жителя Татарстана в результате конфликта, в ходе которого он нанес потерпевшему ножевые ранения. Убийца покинул место преступления, однако его задержали в день преступления.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства и проводит проверку на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. В настоящее время проходят судебные экспертизы, а задержанный находится под следственными и процессуальными действиями.


Ведомство ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: СК Оренбургской области
Теги: происшествия убийство
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