Поезд в Башкирии насмерть сбил молодую девушку
14:32, 12 май 2023
В Башкирии под поезд попала 21-летняя девушка. Информацию об этом передали в следственном управлении на транспорте СК РФ.
Трагедия случилась вчера днем недалеко от станции Туймазы. Согласно предварительной информации, пешеход переходила ж/д пути в месте, где это было запрещено. Несмотря на попытки машиниста поезда предотвратить инцидент, избежать столкновения не удалось.
На данный момент проводится доследственная проверка в соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи выясняют все причины и обстоятельства этого происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следственное управление на транспорте
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