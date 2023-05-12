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Поезд в Башкирии насмерть сбил молодую девушку

Поезд в Башкирии насмерть сбил молодую девушку

14:32, 12 май 2023

В Башкирии под поезд попала 21-летняя девушка. Информацию об этом передали в следственном управлении на транспорте СК РФ.

Трагедия случилась вчера днем недалеко от станции Туймазы. Согласно предварительной информации, пешеход переходила ж/д пути в месте, где это было запрещено. Несмотря на попытки машиниста поезда предотвратить инцидент, избежать столкновения не удалось.



На данный момент проводится доследственная проверка в соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи выясняют все причины и обстоятельства этого происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следственное управление на транспорте
Теги: происшествия смерть
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