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В Уфе в результате взрыва артснаряда погиб человек

В Уфе в результате взрыва артснаряда погиб человек

18:52, 14 май 2023

В результате взрыва артиллерийского снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, произошедшего в воскресенье, 14 мая, один человек погиб. Информацию об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.



Происшествие случилось примерно в 15.00 в пункте приема металлического лома. Пока не установлена личность погибшего. Взрыв не привел к разрушению помещения, где он произошел.

По информации пресс-центра республиканской Росгвардии, на месте ЧП  было обнаружено 42 взрывателя от артбоеприпасов с признаками серьезной коррозии. Из них 20 представляют опасность. Все найденные боеприпасы были переданы на уничтожение специалистам по разминированию.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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