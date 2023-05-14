В Уфе в результате взрыва артснаряда погиб человек

18:52, 14 май 2023

В результате взрыва артиллерийского снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, произошедшего в воскресенье, 14 мая, один человек погиб. Информацию об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.







Происшествие случилось примерно в 15.00 в пункте приема металлического лома. Пока не установлена личность погибшего. Взрыв не привел к разрушению помещения, где он произошел.



По информации пресс-центра республиканской Росгвардии, на месте ЧП было обнаружено 42 взрывателя от артбоеприпасов с признаками серьезной коррозии. Из них 20 представляют опасность. Все найденные боеприпасы были переданы на уничтожение специалистам по разминированию.

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