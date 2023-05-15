Певец Анвар Нургалиев ищет свидетелей ДТП, в котором погибла его племянница
21:23, 15 май 2023
Известный эстрадный артист Анвар Нургалиев ищет свидетелей аварии, в результате которой погибла его племянница Диана Сафарова.
Происшествие случилось ночью 9 мая на улице Революционной в населенном пункте Чишмы. По видеоматериалам, которые ранее были опубликованы в соцсетях, можно предположить, что перед ДТП автомашину Дианы обогнала белая иномарка.
В понедельник, 15 мая, Нургалиев обратился к общественности, призывая граждан, обладающих какой-либо информацией, помочь в розыске виновных в гибели его родственницы. Певец полагает, что среди возможных свидетелей происшествия могут быть водители автомобилей, припаркованных поблизости от места трагедии.
"Виновник ДТП скрылся, отогнал машину, а потом пришел пешком к месту аварии. Он признал свою вину, однако многое остается неясным", - написал в соцсетях Нургалиев.