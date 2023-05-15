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Певец Анвар Нургалиев ищет свидетелей ДТП, в котором погибла его племянница

Певец Анвар Нургалиев ищет свидетелей ДТП, в котором погибла его племянница

21:23, 15 май 2023

Известный эстрадный артист Анвар Нургалиев ищет свидетелей аварии, в результате которой погибла его племянница Диана Сафарова.



Происшествие случилось ночью 9 мая на улице Революционной в населенном пункте Чишмы. По видеоматериалам, которые ранее были опубликованы в соцсетях, можно предположить, что перед ДТП автомашину Дианы обогнала белая иномарка.


В понедельник, 15 мая, Нургалиев обратился к общественности, призывая граждан, обладающих какой-либо информацией, помочь в розыске виновных в гибели его родственницы. Певец полагает, что среди возможных свидетелей происшествия могут быть водители автомобилей, припаркованных поблизости от места трагедии.

"Виновник ДТП скрылся, отогнал машину, а потом пришел пешком к месту аварии.  Он признал свою вину, однако многое остается неясным", - написал в соцсетях Нургалиев.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Чишмы Чишминский район происшествия аварии смерть
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