В Башкирии брошенный муж пожаловался полицейским на жену-«террористку»

10:35, 17 май 2023

Уфимец обратился в полицию и заявил, что его экс-супруга проникла с бомбой в школу, где он работает учителем начальных классов. По информации, опубликованной в Teleagram-канале Мэш Батащ, их общая дочь учится в этом же учебном заведении.



После получения сообщения в школу были направлены сотрудники оперативных служб, которые осмотрели помещения. Однако взрывного устройства не обнаружили. Обман раскрылся, жалобщика задержали.



Уфимец объяснил свои действия желанием отомстить бывшей супруге за развод. Теперь ему грозит серьезное уголовное наказание.

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Автор: Семен Подгорный