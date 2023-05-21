В Уфе найден мертвым пропавший молодой человек
12:34, 21 май 2023
В Уфе обнаружено тело молодого человека. По сообщению волонтеров поискового отряда "БашРегионСпас", 21-летнего Захара Лосева, нашли мертвым. Подробности его смерти не уточняются.
В комментариях к посту говорится: "Найден. Погиб".
Молодого человека искали с 13 мая. Елена Абакумова, мать Захара, сообщала, что его заметили в районе Затона, где он пытался остановить попутку. После этого никаких известий о нем не было. К сожалению, пришли плохие известия, горожанина нашли мертвым.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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