В Уфе найден мертвым пропавший молодой человек

12:34, 21 май 2023

В Уфе обнаружено тело молодого человека. По сообщению волонтеров поискового отряда "БашРегионСпас", 21-летнего Захара Лосева, нашли мертвым. Подробности его смерти не уточняются.



В комментариях к посту говорится: "Найден. Погиб".



Молодого человека искали с 13 мая. Елена Абакумова, мать Захара, сообщала, что его заметили в районе Затона, где он пытался остановить попутку. После этого никаких известий о нем не было. К сожалению, пришли плохие известия, горожанина нашли мертвым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети