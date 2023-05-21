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В Уфе найден мертвым пропавший молодой человек

В Уфе найден мертвым пропавший молодой человек

12:34, 21 май 2023

В Уфе обнаружено тело молодого человека. По сообщению волонтеров поискового отряда "БашРегионСпас", 21-летнего Захара Лосева,  нашли мертвым. Подробности его смерти не уточняются.

В комментариях к посту говорится: "Найден. Погиб".

Молодого человека искали с 13 мая. Елена Абакумова, мать Захара, сообщала, что его заметили в районе Затона, где он пытался остановить попутку. После этого никаких известий о нем не было. К сожалению, пришли плохие известия, горожанина нашли мертвым.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск смерть
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