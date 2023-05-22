В Башкирии женщина без водительских прав опрокинулась на Приоре и погибла

14:17, 22 май 2023

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Кигинском районе Башкирии, женщина, не имевшая водительского удостоверения, погибла после того, как пьяный супруг посадил ее за руль своего автомобиля. О происшествии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.







Авария произошла примерно в девять часов вечера в воскресенье, 21 мая. На одном из участков автодороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово-Душанбеково местная жительница (51 год), находившаяся за рулем Лады Приора, потеряла управление, в результате чего машина выехала в кювет и перевернулась. Получив тяжелые травмы, женщина скончалась на месте ДТП.





"Известно, что после застолья супруги ехали домой. Муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, посадил свою жену, не имевшую водительского удостоверения, за руль автомобиля. По словам мужчины, она была трезва", - сообщили в пресс-службе ГИБДД, раскрывая подробности произошедшего.



В настоящее время проводится расследование данного случая.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ