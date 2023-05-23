В Уфе загорелся автобус, перевозивший детей в лагерь

14:06, 23 май 2023

Во вторник, 23 мая, в городе Уфе возник пожар в автобусе, в котором ехали 50 детей. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



Инцидент произошел на Оренбургском тракте, неподалеку от гипермаркета "Мега". Сообщение поступило в службу спасения примерно в полдень.







– На место происшествия прибыли сотрудники и спецтехника МЧС РФ и ряд других служб экстренной помощи. Спасатели установили, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства, – сообщили в спасательном ведомстве.



Детей, находившихся в салоне, быстро эвакуировали в безопасную зону. Их забрал резервный автобус. Пострадавших в результате инцидента нет, пожар был потушен. Обстоятельства происшествия выясняются специализированными службами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ