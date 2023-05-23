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В Башкирии выпускник 9 класса напал с ножом на своих одноклассников

В Башкирии выпускник 9 класса напал с ножом на своих одноклассников

15:34, 23 май 2023

В Иглинском районе Башкирии пьяный выпускник девятого класса нанес ножевые ранения своим одноклассникам. Это произошло из-за того, что те назвали его неприличным словом. Об этом сообщает издание Мэш Батащ.

Молодые люди поссорились, распивая алкоголь возле озера неподалеку от Алаторки. В ходе конфликта Артем (имя изменено) нанес одному из противников удар в живот, а другого ранил в грудь.

Оба пострадавших были госпитализированы, нападавший задержан.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия поножовщина
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