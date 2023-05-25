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Стали известны подробности поножовщины выпускников в Башкирии

Стали известны подробности поножовщины выпускников в Башкирии

10:45, 25 май 2023

Парню, устроившему поножовщину в населенном пункте Иглино, грозит уголовное наказание за тяжкие телесные повреждения.



22 мая в школе Иглино прозвенел последний звонок, ознаменовавший окончание учебного года для школьников. Группа 9-классников решила отправиться на природу, чтобы отпраздновать это событие, жарили шашлыки, спиртное не употребляли. Спустя некоторое время к компании подошли два местных парня: 16-летний школьник и 17-летний молодой человек, который нигде не учился и состоял на учете в КДН.


Нежданные гости начали приставать к выпускникам с предложением выпить алкоголь. Возникла ссора, в результате которого 15-летний школьник выхватил нож для разделки мяса и нанес им удары своим обидчикам.

"Пострадавшие были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает. Подозреваемый не пытался скрыться от следствия и признался в поступке", - сообщили в региональном Следкоме.
Выпускнику грозит уголовное преследование - в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. За это преступление, как гласит ст. 111 УК РФ, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия поножовщина
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