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Две жительницы Башкирии сотворили ужасное со своей знакомой

Две жительницы Башкирии сотворили ужасное со своей знакомой

11:19, 25 май 2023

Две жительницы города Белебей готовятся предстать перед судом. Их обвиняют в похищении человека, грабеже и угрозе убийством. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра прокуратуры Башкирии.



Горожанка заподозрила, что ее отец завел любовницу. В начале 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она подговорила свою родственницу наказать предполагаемую разлучницу. Явившись к ней домой и, под предлогом важного разговора, злоумышленницы попросили выйти ее на улицу. Затем силой затолкав в автомобиль, отвезли на местное кладбище.


Женщины жестоко избили несчастную, угрожали убить. Затем обвиняемые отвезли пострадавшую к дому мужчины. Заметив, что жертва пытается куда-то позвонить, одна из злоумышленниц вырвала телефон из ее рук. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Обвиняемые не признали свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться в суде города Белебей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белебей Белебеевский район происшествие в Белебее
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