В Башкирии произошла массовая авария с участием автобуса (ВИДЕО)
18:43, 09 июн 2023
В пятницу, 9 июня, на территории Башкирии случилась серьезная авария. На автодороге между Уфой и Янаулом совершили столкновение автобус и 2 легковые машины. Эту информацию распространил Telegram-канал "БашДТП".
Свидетели происшествия сообщили, что в автобусе находились вахтовики. По информации издания Уфа1, автобусом, получившим повреждения капота и переднего стекла, владеет компания из Республики Татарстан "Таграс-Транссервис". Элементы легковых автомобилей разлетелись по дороге. Водители рассказали, что в результате произошедшего погибли 2 человека.
Согласно предварительной информации, предоставленной ГИБДД Башкирии, мужчина в возрасте 66 лет, находясь за рулем "Шкода-Октавия" и двигаясь в Уфу из Благовещенска, выехал на «встречку», что привело к столкновению с автобусом НефАЗ. От удара у иномарки вырвало двигатель и отбросило в сторону двух легковых автомобилей, ехавших следом.
В результате ДТП погибли водитель и 70-летняя пассажирка Шкоды. Во время произошедшего в салоне автобуса ехали 20 человек. Никто из них не пострадал.
Автор: Семен Погорный
Фото: скриншот видео
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