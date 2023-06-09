В Башкирии произошла массовая авария с участием автобуса (ВИДЕО)

18:43, 09 июн 2023

В пятницу, 9 июня, на территории Башкирии случилась серьезная авария. На автодороге между Уфой и Янаулом совершили столкновение автобус и 2 легковые машины. Эту информацию распространил Telegram-канал "БашДТП".







Свидетели происшествия сообщили, что в автобусе находились вахтовики. По информации издания Уфа1, автобусом, получившим повреждения капота и переднего стекла, владеет компания из Республики Татарстан "Таграс-Транссервис". Элементы легковых автомобилей разлетелись по дороге. Водители рассказали, что в результате произошедшего погибли 2 человека.





Согласно предварительной информации, предоставленной ГИБДД Башкирии, мужчина в возрасте 66 лет, находясь за рулем "Шкода-Октавия" и двигаясь в Уфу из Благовещенска, выехал на «встречку», что привело к столкновению с автобусом НефАЗ. От удара у иномарки вырвало двигатель и отбросило в сторону двух легковых автомобилей, ехавших следом.

В результате ДТП погибли водитель и 70-летняя пассажирка Шкоды. Во время произошедшего в салоне автобуса ехали 20 человек. Никто из них не пострадал.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Погорный

Фото: скриншот видео