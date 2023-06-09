В Башкирии пьяная девушка украла чужое авто, попала в ДТП и уснула за рулем (ВИДЕО)

12:08, 09 июн 2023

В Башкирии жительница Аургазинского района республики похитила чужой автомобиль и попала в ДТП. Молодая угонщица спала в транспортном средстве, когда ее обнаружила полиция. О происшествии стало известно 9 июня из сводок республиканской ГИБДД.





По информации, поступившей от правоохранительных органов, 52-летний мужчина написал заявление в полицию, сообщив об угоне своей «ласточки», которую не обнаружил в том месте, где она была оставлена. Сотрудники дорожной полиции обнаружили автомобиль "Богдан", соответствующий описанию, в кювете с механическими повреждениями. В салоне находилась пьяная 24-летняя женщина.





При проверке информации о ней в базе данных, полицейские обнаружили, что ее ранее задерживали за управление ТС в нетрезвом состоянии. Кроме того, при себе у нее не было водительского удостоверения. Предложение пройти медицинское освидетельствование она отклонила.



Сейчас правоохранительными органами собираются необходимые материалы для возбуждения уголовного дела против злоумышленницы за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео