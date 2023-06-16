В Башкирии в пруду утонул молодой мужчина

22:08, 16 июн 2023

В Республике Башкортостан произошла трагедия: молодой мужчина утонул в пруду. Детали этого происшествия рассказали в Главном управлении республиканского МЧС.



По информации ведомства, спасатели получили сообщение о случившемся инциденте 16 июня. Согласно имеющимся данным, 25-летний мужчина погиб в местном пруду, расположенном в Аскинском районе неподалеку от села Аскино.







Специалисты Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям запланировали водолазные работы на 17 июня.



В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью выяснения обстоятельств произошедшего.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аскинском районе Башкирии произошло страшное ДТП, в результате которого погиб водитель из Свердловской области.

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