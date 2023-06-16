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В Башкирии рецидивист чуть не убил малознакомого собутыльника

В Башкирии рецидивист чуть не убил малознакомого собутыльника

23:24, 16 июн 2023

В Салаватском районе Башкирии правоохранительные органы задержали мужчину, который чуть убил своего нового знакомого в ходе пьянки.



46-летний местный житель был доставлен в больницу с колотым ранением в область груди. Раненый сельчанин рассказал, что его атаковал ножом приятель, с которым они только-только познакомились и решили устроить застолье. Злоумышленника быстро задержали. Оказалось, что за 43 года своей жизни 26 он провел в местах заключения по обвинению в кражах и убийстве, которое рецидивист совершил в 2011 году. 


По информации пресс-центра МВД Башкортостана, нападавший не пытался скрыться с места инцидента и признал свою вину. В настоящее время он является подозреваемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и находится под арестом. 

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салаватский район происшествия поножовщина
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