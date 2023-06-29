В Башкирии женщина переплывая реку утонула на глазах у мужа

10:49, 29 июн 2023

В Башкирии произошла трагедия на воде: женщина погибла, утонув на глазах у своего супруга. Информацию о данном происшествии сообщили представители пресс-центра республиканского МЧС.







Инцидент произошел на реке Дема, в Чишминском районе РБ. Компания друзей ловила рыбу и употребляла спиртное. Одна из женщин вспомнила о том, что оставила свою удочку на противоположном берегу. Решив переплыть реку, она не рассчитала силы и утонула. Муж погибшей, оказавшись в полном отчаянии, обратился в службу МЧС с вопросом: "Что мне делать, моя жена утонула?".



В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия в связи с данной трагедией.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС Башкирии