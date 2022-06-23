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В Башкирии во время купания утонула 31-летняя женщина

В Башкирии во время купания утонула 31-летняя женщина

10:05, 23 июн 2022

Страшная трагедия произошла в Кармаскалинском районе: во время купания утонула женщина



Вчера вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в д. Симский Кармаскалинского района во время купания девушку и парня унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая.

Парень смог самостоятельно выбраться на берег, а 31-летняя девушка, к сожалению, утонула.

Тело девушки было найдено местными жителями на другом берегу.

На место происшествия выезжали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция.


Стоит отметить, что парень с девушкой купались в необорудованном для купания месте, где выставлен предупреждающий аншлаг: «Купаться запрещено».

Справочно: с начала года в республике на водоемах утонуло 26 человек.


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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия
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