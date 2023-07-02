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В Башкирии в ДТП погиб малолетний ребенок

В Башкирии в ДТП погиб малолетний ребенок

11:52, 02 июл 2023

В Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок в возрасте 2,5 лет.

Происшествие случилось вчера вечером в Дуванском районе РБ, на участке автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Данную информацию передает Управление Госавтоинспекции по Республике Башкортостан.



Владелец автомашины марки "Лада Гранта" допустил наезд на малолетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. Вследствие ДТП мальчик скончался от полученных телесных повреждений во время транспортировки в больницу.

Следственный комитет республики попросил полицейских передать им материалы, связанные с данным инцидентом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дуванский район происшествия ДТП смерть
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