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В Башкирии две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет

В Башкирии две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет

22:25, 13 июл 2023

Вечером в четверг, 13 июля, в Краснокамском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один взрослый и пострадали 2 девочки. Информацию об этом сообщили представители республиканской Госавтоинспекции.



По данным ГИБДД Башкирии, на 3-ем километре автомобильной дороги Ашит - Агидель произошло столкновение двух автомобилей – Лады Гранта и Митсубиши Лансер. В результате аварии пассажир отечественной автомашины погиб от полученных травм. Также в ДТП пострадали 2 девочки в возрасте 11 и 16 лет. Они были доставлены в больницу.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы экстренного реагирования. Им предстоит выяснить детали инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия аварии смерть
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