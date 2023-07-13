В Башкирии две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет
22:25, 13 июл 2023
Вечером в четверг, 13 июля, в Краснокамском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один взрослый и пострадали 2 девочки. Информацию об этом сообщили представители республиканской Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД Башкирии, на 3-ем километре автомобильной дороги Ашит - Агидель произошло столкновение двух автомобилей – Лады Гранта и Митсубиши Лансер. В результате аварии пассажир отечественной автомашины погиб от полученных травм. Также в ДТП пострадали 2 девочки в возрасте 11 и 16 лет. Они были доставлены в больницу.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы экстренного реагирования. Им предстоит выяснить детали инцидента.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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