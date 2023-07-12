В Башкирии во время сплава по реке пропали дети из Оренбургской области

11:40, 12 июл 2023

В Бурзянском районе Башкирии нашли десять подростков, пропавших в ходе сплава по реке. Согласно информации, предоставленной МЧС РБ, они были найдены на берегу р. Белой.







Девятнадцать туристов из Оренбургской области, среди которых тринадцать детей, приехали отдохнуть в Башкортостан, но не зарегистрировались в МЧС. Родители дали разрешение десяти подросткам в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет отправиться в самостоятельное плавание на резиновых лодках на расстояние двадцати километров от Старосубхангулово до Киекбаево. Их родители должны были встретить их в конечной точке, но, когда дети не прибыли в назначенное время, взрослые начали беспокоиться.





Был сделан звонок в экстренные службы. Поисками пропавших занялись полицейские, спасатели и местные жители. Подростков нашли на берегу реки в третьем часу ночи. Они рассказали, что решили остановиться и ждать родителей, доплыв до Миндигулово. К тому времени уже наступили сумерки, и в этом месте не было сигнала мобильной связи, поэтому им не удалось связаться.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ