«Была в шоке»: стали известны подробности пропажи 28-летней девушки из Башкирии

22:09, 27 июл 2023









Накануне добровольцы «Лиза Алерт» объявили о прекращении поисков пропавшей в Башкортостане Элины Исмагиловой. 28-летняя молодая женщина ушла из дома в населенном пункте Новонадеждино Благовещенского района и неожиданно пропала.

Радостная новость пришла 23 июля — Элину удалось обнаружить живой и здоровой. Соседка пропавшей девушки рассказала, что все это время Элина находилась в Москве, где жила у своей подруги, не подозревая, что ее ищут. Один из оперативников даже объявил е в федеральный розыск. Московские полицейские обратили внимание на числившуюся в розыске женщину, увидев её по камерам наружного наблюдения.





Когда Элина узнала о том, что её разыскивают, ее охватил шок. К счастью, все закончилось хорошо, теперь она в безопасности и благодарна всем, кто помогал в поисках, особенно рада поддержке и помощи со стороны односельчан и волонтеров «Лиза Алерт».





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети