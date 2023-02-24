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В Уфе пропала 14-летняя Карина Хабибулина

В Уфе пропала 14-летняя Карина Хабибулина

18:41, 24 фев 2023

В Уфе разыскивают 14-летнюю Карину Хабибулину. Об этом рассказала волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Местонахождение несовершеннолетней неизвестно уже два дня – с 22 февраля. Приметы пропавшей: ее рост – 160 сантиметров, у нее полное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы до плеч. В день своего исчезновения она была одета в бело-голубо-зеленую горнолыжную куртку, светло-голубые джинсы и черные ботинки-берцы.

Добровольцы «Лиза Алерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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