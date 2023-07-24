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В Башкирии свернули поиски пропавшей почти 4 месяца назад девушки

В Башкирии свернули поиски пропавшей почти 4 месяца назад девушки

11:33, 24 июл 2023

Волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт Башкортостан" сообщили о завершении поисков Элины Исмагиловой. 28-летнюю молодую женщину искали практически 4 месяца.



Девушка ушла из дома в населенном пункте Новонадеждино Благовещенского района Башкирии 4 апреля 2023 года. Соседка рассказала, что она вышла вместе со своей собакой, которая обычно сидела на цепи. Поисками занялись полицейские и добровольцы из отряда поисковиков "Лиза Алерт".

В конце первого летнего месяца делом о пропаже заинтересовался республиканский Следственный комитет.


После почти четырех месяцев неизвестности, волонтеры "Лиза Алерт Башкортостан" поспешили сообщить на своих официальных аккаунтах в соцсетях, что девушку нашли живой. Однако никаких деталей о том, где Исмагилова находилась все это время, волонтеры не раскрывают. Также нет информации о судьбе собаки, которая была с Элиной в момент исчезновения.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благовещенском районе Башкортостана от удара током погиб исполнительный директор предприятия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благовещенский район происшествия поиск
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