В Башкирии утонул 50-летний мужчина

10:14, 29 июл 2023

В Башкирии случился очередной несчастный случай на воде. Подробности смертельного происшествия рассказали в республиканском МЧС.

Спасательное ведомство рассказало, что в населенном пункте Чуюнчи — Николаевка Давлекановского района РБ в местном пруду утонул человек. Отмечается, что в данном районе нет официальных пляжей. Спасатели извлекли тело 50-летнего погибшего.

Сотрудники МЧС передали труп мужчины правоохранительным органам для дальнейшего проведения расследования.

Напоминаем всем жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах, особенно в местах, не предназначенных для купания. Важно всегда помнить о возможных опасностях и не подвергать себя и своих близких риску.

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Автор: Семен Подгорный