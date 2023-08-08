Полиция Уфы разыскивает извращенца заглядывавшего под юбку школьницы с помощью телефона

11:57, 08 авг 2023

В Уфе 12-летняя девочка-подросток стала жертвой непристойных действий молодого человека. Неизвестный, воспользовавшись случаем, сфотографировал в лифте на камеру смартфона ребенка под юбкой. Поступок извращенца был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Инцидент случился в жилом доме на улице Софьи Перовской. Ребенок зашел в лифт, а вслед за ней мужчина. В тот момент, когда девочка отвернулась, мужчина вытащил мобильный телефон и стал фотографировать нижнее бельё ребенка. Поняв это, девочка не подала вида, поскольку испугалась возможных последствий, сообщил telegram-канал Мэш Батащ.

Пресс-центр МВД уведомил о начале расследования по данному инциденту.

— Родители девочки обратились в полицию с заявлением. В настоящее время проводится проверка, идут оперативные мероприятия по установлению и розыску данного гражданина, — заявили представители ведомства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео