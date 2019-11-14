В Уфе в микрорайоне Сипайлово неизвестный мужчина напал на школьницу и попытался ее раздеть

СУ СК России по РБ разыскивает неизвестного мужчину, надругавшегося над 10-летней жительницей Уфы. Напомним, инцидент произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово. Неизвестный мужчина напал на школьницу в подъезде жилого дома по улице Баязита Бикбая и пытался ее раздеть.



Девочка возвращалась из школы. Из-за неработающего лифта ей пришлось подниматься домой пешком. Педофил напал на ребенка на лестничном пролете между 10 и 11 этажами. Мужчину спугнули соседи: по счастливой случайности кто-то в этот момент выходил из квартиры. Злоумышленник поспешил покинуть место преступления. Напуганная девочка рассказала обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

Известны приметы мужчины: на вид 20-35 лет, он среднего телосложения, ростом около 170 см, разговаривает на русском языке, без акцента. Был одет в вязаную зелено-голубую шапку, серо-зеленую куртку и серые джинсы. На спине рюкзак темного цвета.В настоящее время следователями совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его местонахождения. В распоряжение следствия попало видео, сделанное на камеру наблюдения в момент преступления.Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефону 8 (347) 251-62-51 («Телефон доверия» следственного управления), 8 (347) 279-39-02, 02 или 102 (с мобильного номера телефона).