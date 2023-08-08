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Из-за взрыва в цехе БСК пострадали двое рабочих

Из-за взрыва в цехе БСК пострадали двое рабочих

14:13, 08 авг 2023

В городе Стерлитамак, в одном из помещений «Башкирской содовой компании» (БСК), произошел взрыв. Случившееся представители предприятия описывают как хлопок. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в цехе, где проводился капремонт, взорвался винилхлорид.

Руководитель отдела по охране труда «Башкирской содовой компании» Олег Хурматуллин указал, что произошедшее не следует называть взрывом, скорее это был хлопок. Он также сообщил, что в настоящее время проводится расследование, и пока сложно давать какие-либо официальные комментарии.

В результате инцидента пострадали два сотрудника компании: женщина в возрасте 52 лет и 51-летний мужчина. Оба работника получили серьезные ожоги.

Начальник ПСО МЧС по РБ Вячеслав Ефремов, рассказал на оперативном совещании в администрации города Стерлитамак, что женщина доставлена в реанимационное отделение горбольницы № 1. У нее диагностированы ожоги нижних конечностей и лица II-III степени, охватывающие 49 процентов поверхности тела. Ее состояние характеризуется как стабильно тяжелое.

Мужчина получил ожоги нижних конечностей и рук II-III степени, охватывающие 30 процентов поверхности тела. Он также находится в стабильно тяжелом состоянии.


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Автор: Семен Подгорный
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