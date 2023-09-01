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В Самаре нашли потерявшегося молодого человека из Башкирии

В Самаре нашли потерявшегося молодого человека из Башкирии

11:51, 01 сен 2023

Волонтеры поисковой организации «ARTUS» сообщили, что в Самаре был обнаружен молодой мужчина, проживающий в Кугарчинском районе Башкирии. По их информации, в городе на железнодорожных путях заметили юношу с особенностями здоровья, который не мог вернуться к себе на родину. Парень рассказал, что у него похитили денежные средства, и он оказался в незнакомом городе совсем один, не имея возможности связаться с родными.

Выяснилось, что найденный мужчина живет в маленьком башкирском селе. Поисковики решили проверить названный им адрес в надежде найти его родных и предоставить помощь.

«Поездка оказалась успешной! Действительно, молодой человек жил по указанному адресу. Мы смогли найти родственника, который рассказал нам, что доброжелатели в Самаре приобрели для молодого человека билет на поезд до Уфы. Сейчас он находится в хостеле под присмотром, у него все хорошо», - поделились волонтеры.

Добровольцы выразили благодарность всем, кто принял участие в поисках семьи молодого человека и помогли ему вернуться домой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кугарчинский район поиск
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