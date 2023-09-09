В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал молодой житель Баймака
13:08, 09 сен 2023
В Республике Башкортостан разыскивают Олега Сорокина, 42-летнего жителя города Баймака. Сообщение о пропаже мужчины было опубликовано в официальных группах поисковой организации «Лиза Алерт».
По данным, предоставленным волонтёрами, Олег Сорокин пропал 5 сентября. У родственников и близких до сих пор нет никакой информации о его местонахождении.
В момент исчезновения мужчина был одет в светлую куртку, джинсы темно-синего цвета и кроссовки синего цвета.
Приметы Олега Сорокина: рост 161 сантиметр, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего жителя Башкортостана, просим вас немедленно связаться с оперативными службами по следующим телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Баймаке во время пожара погибла 49-летняя женщина.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети