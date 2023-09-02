В Башкирии пропала 17-летняя Гульфиза Ханафина

12:28, 02 сен 2023

Сразу в двух районах Башкирии разыскивают пропавшую семнадцатилетнюю Гульфизу Ханафину. Девушка может находиться близ населенного пункта Чингизово и города Сибая. Об этом сообщили активисты ДПСО "БашРегионСпас".

Школьница пропала без вести 31 августа, и уже третий день ведутся ее поиски. Отличительные приметы подростка: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы – черные, глаза карие. Была одета в короткую куртку бирюзового цвета, бежевые спортивные штаны, светлые кроссовки и шапку сиреневого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Гульфизы, просят связаться с волонтерами по следующему номеру телефона: 8 (937) 3-102-112 или по номеру 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети