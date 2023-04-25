В Башкирии ведутся поиски 25-летней Кристины Дерюгиной

11:58, 25 апр 2023

Кристина Дерюгина (25 лет) из населенного пункта Серафимовский Туймазинского района Башкортостана, пропала без вести. Она пропала три дня назад: ушла из дома в пятницу, 21 апреля, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Информацию об этом передали волонтеры поискового отряда "БашРегионСпас".



Приметы пропавшей девушки: рост - 160 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы и карие глаза.







В момент пропажи на ней были одеты: ветровка сиреневого цвета, джинсы сине-серого цвета и черные кроссовки.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении Кристины Дерюгиной, просят связаться по следующим телефонам: 8(937)3-102-112 ("БашРегионСпас") или 911.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашРегионСпас