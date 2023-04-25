В Башкирии ведутся поиски 25-летней Кристины Дерюгиной
11:58, 25 апр 2023
Кристина Дерюгина (25 лет) из населенного пункта Серафимовский Туймазинского района Башкортостана, пропала без вести. Она пропала три дня назад: ушла из дома в пятницу, 21 апреля, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Информацию об этом передали волонтеры поискового отряда "БашРегионСпас".
Приметы пропавшей девушки: рост - 160 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы и карие глаза.
В момент пропажи на ней были одеты: ветровка сиреневого цвета, джинсы сине-серого цвета и черные кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Кристины Дерюгиной, просят связаться по следующим телефонам: 8(937)3-102-112 ("БашРегионСпас") или 911.
Читайте также:В Башкирии пропали мальчики 12 и 14 лет
Автор: Семен Подгорный
Фото: БашРегионСпас
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ведутся поиски 17-летней Камиллы Алпаровой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропали мальчики 12 и 14 лет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ведутся поиски пропавшей 28-летней Элины Исмагиловой – Харинской
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ведутся поиски пропавшей 8 марта 31-летней Сабрины Умировой