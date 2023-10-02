В Башкирии арестовали начальника уфимского железнодорожного вокзала

21:11, 02 окт 2023

По информации Следкома Республики Башкортостан в городе Уфе был арестован 54-летний начальник ж/д вокзала.

Ему было предъявлено обвинение по факту получения взяток от коммерсантов, осуществляющих коммерческую деятельность на привокзальной территории.

Согласно версии следствия, руководитель «крышевал» предпринимателей и за это получал от них от семи до 13 тысяч рублей. Сумма незаконных выплат, полученных им с 2021 по 2023 годы, превысила 600 000 рублей.

Правоохранители провели обыски в рабочем кабинете и по месту проживания обвиняемого. Следствие продолжается.

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Автор: Семен Подгорный