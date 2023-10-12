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В Башкирии ученики избили в школе свою одноклассницу. Учителя закрыли глаза на драку

В Башкирии ученики избили в школе свою одноклассницу. Учителя закрыли глаза на драку

12:21, 12 окт 2023

Накануне в Башкирии произошел инцидент в населенном пункте Савалеево Кармаскалинского района - двое учеников жестоко избили свою одноклассницу. Как рассказала мать пострадавшей школьницы, хулиганы пинали ее ногами, нанеся множественные травмы.

«Они пинали ее с такой силой, что у нее отбили селезенку и повредили поджелудочную железу. По всему телу у нее синяки и ушибы», - возмущенно заявила женщина.

По ее словам, учителя даже не пытались остановить драку, проигнорировав крики и слезы девочки. Избитая школьница до конца уроков была вынуждена сидеть со слезами на глазах, а учителя делали вид, что ничего не происходит. После занятий ее доставили в реанимационное отделение Кармаскалинской ЦРБ.

11 октября состояние девочки ухудшилось, и ее экстренно перевезли в уфимскую детскую клиническую больницу.

Возмущенная мать потерпевшей подала жалобу в администрацию Кармаскалинского района, требуя наказать виновных. В полиции завели дело по факту избиения несовершеннолетней, которым займется комиссия по делам несовершеннолетних.
«Мальчиков-хулиганов и их родителей вызовут на административное разбирательство. С учителями этой школы тоже проведут беседу и напомнят о правилах предотвращения детского травматизма», - заверили в администрации района.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия драка в школе
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