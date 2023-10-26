В Башкирии школьницу, избитую одноклассниками, выписали из больницы

10:27, 26 окт 2023

В Башкирии 12-летнюю школьницу, избитую одноклассниками, выписали из больницы. Девочка учится в школе населенного пункта Савалеево в Кармаскалинском районе. По информации ТГ-канала «Моя Уфа», состояние пострадавшей врачи оценивают, как удовлетворительное. Однако для восстановления психологического здоровья ей необходимы рекомендации психолога.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 10 октября, во время урока учитель отлучился из класса. В это время между девочкой и двумя одиннадцатилетними мальчиками-одноклассниками произошла словесная перепалка. В результате сверстники избили школьницу, нанеся несколько ударов руками и ногами по разным частям тела. Дома состояние ребенка резко ухудшилось, и ее экстренно госпитализировали в отделение реанимации. По данному факту Следком проводит проверку в школе.





Автор: Семен Подгорный