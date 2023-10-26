Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии школьницу, избитую одноклассниками, выписали из больницы

В Башкирии школьницу, избитую одноклассниками, выписали из больницы

10:27, 26 окт 2023

В Башкирии 12-летнюю школьницу, избитую одноклассниками, выписали из больницы. Девочка учится в школе населенного пункта Савалеево в Кармаскалинском районе. По информации ТГ-канала «Моя Уфа», состояние пострадавшей врачи оценивают, как удовлетворительное. Однако для восстановления психологического здоровья ей необходимы рекомендации психолога.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 10 октября, во время урока учитель отлучился из класса. В это время между девочкой и двумя одиннадцатилетними мальчиками-одноклассниками произошла словесная перепалка. В результате сверстники избили школьницу, нанеся несколько ударов руками и ногами по разным частям тела. Дома состояние ребенка резко ухудшилось, и ее экстренно госпитализировали в отделение реанимации. По данному факту Следком проводит проверку в школе.


Директор свалила вину на соцсети: подробности громкого скандала в школе Башкирии, где школьники избили одноклассницу

Читайте также:

Директор свалила вину на соцсети: подробности громкого скандала в школе Башкирии, где школьники избили одноклассницу
Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok