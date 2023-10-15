Омбудсмен Панчихина о ситуации с избитой в Башкирии школьницей: нужна серьезная профилактическая работа

00:40, 15 окт 2023

Ситуация с жестоким избиением школьницы в населенном пункте Савалеево Кармаскалинского района Башкирии взята на особый контроль уполномоченным по правам ребенка республики Ольгой Панчихиной. Накануне она вместе с представителями регионального Минобразовани лично посетила школу, где произошел инцидент, и навестила в больнице пострадавшего ребенка.

Побеседовав с девочкой и ее мамой, Ольга Панчихина выразила им полную готовность оказать необходимую помощь и поддержку. С шестиклассницей будут работать профессиональные психологи, чтобы помочь ей вернуться к нормальной учебе после перенесенной травмы.

Детский омбудсмен отметила, что девочка, несмотря на случившееся, чувствует себя более-менее хорошо. В уфимской больнице ее тщательно обследовали, она уже ходит и поправляется.

«Она умница, красивая и очень улыбчивая», - поделилась впечатлениями Панчихина.

Однако ситуацию необходимо тщательно проработать не только с непосредственными участниками конфликта, но и со всем классом. Дети находятся в сложном подростковом возрасте, да и живут в небольшом селе, где любые происшествия становятся резонансными. Им нужно объяснить, как вести себя в подобных ситуациях, когда обижают их самих или друзей, какую боль могут причинить такие инциденты и так далее.

По словам уполномоченного по правам ребенка, очень важно поработать с детским коллективом, провести профилактические беседы, объяснить детям нормы поведения, чтобы они осознали последствия своих действий. Главная задача - наладить атмосферу в классе, чтобы ученики смогли спокойно продолжить учебу, не заостряя внимание на случившемся.

В настоящее время обстоятельства жестокого избиения школьницы выясняются Министерством образования республики, районной администрацией, руководством школы, а также правоохранительными органами – прокуратурой и Следственным комитетом. По словам Ольги Панчиной, важно разобраться со всеми деталями произошедшего и принять необходимые меры. А сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы помирить детей и наладить нормальные отношения в коллективе.

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Автор: Семен Подгорный