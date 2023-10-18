В Башкирии водитель положил взятку инспектору ГИБДД под коврик в машине - видео

14:07, 18 окт 2023

В городе Сибае Республики Башкортостан водитель из Челябинской области без водительских прав попытался дать взятку инспектору ГИБДД.

Преступление произошло вечером на Зилаирском шоссе, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль Дэу Нексия для проверки документов. Выяснилось, что у водителя ранее были изъяты права на управление транспортным средством.

Мужчину попросили присесть в патрульный автомобиль для составления административного протокола. Однако он решил договориться с инспектором и положил под коврик в салоне 5 тысяч рублей, рассчитывая избежать наказания.

Противоправные действия были записаны камерами видеонаблюдения, расположенными в машине ГИБДД. Как сообщили 18 октября в управлении Госавтоинспекции Башкирии, теперь правонарушителю грозит уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: ГИБДД по РБ